'Kardeşim de tatsın' dediler, Erzurum'a mandalina gönderdiler - Son Dakika

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri, kendi bahçelerinde yetişen mandalinaları Erzurum'un İspir ilçesindeki öğrenci kardeşlerine göndererek, gönülleri fethettiler.

Sultanhisar Kabaca İlkokulu'nda uygulanan 'Kardeşim de tatsın' projesi yeni eğitim-öğretim yılında da sürüyor. Proje kapsamında birinci sınıf öğrencileri, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri, mandalinaları Sutanhisar Kaymakamı Furkan Alpay ve Okul Müdürü Ahmet Tokkaya rehberliğinde paketleyerek Erzurum'un İspir ilçesindeki Kırık İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine gönderdi. Sultanhisar ilçesinden gönderilen, mandalinalardan oluşan paketi alan Kırık İlkokulu ve Ortaokulu idarecileri ile öğretmenleri, kendileri ve öğrencileri adına çok duygulandıklarını ve sevindiklerini ifade ederek, bu iyilik köprüsüne katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya ise biz bize birlikte büyük ve güçlü Türkiye olmak için insanımızın mayasında olan kardeşlik ve iyilik duygularının minik yüreklerle gelecek kuşaklara aktarmak için uğraştıklarını dile getirdi. Proje ile öğrenciler arası paylaşma, iyilik yapma, bir insanı sevindirme, yetiştirdiği üründen verme gibi değerler pekiştirilerek gönül ve kardeşlik köprüsü kuruldu. Kabaca İlkokulu öğrencileri geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin 7 bölgesine okul bahçesinde yetiştirdikleri mandalinalardan göndererek, diğer bölgelerdeki öğrencilerle gönül köprüleri kurmuşlardı. - AYDIN