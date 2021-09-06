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"Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum" - Son Dakika

"Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum"

06.09.2021 12:05

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına dayanamayarak yıkılan Ölçer Apartmanının altında kalan Kalabalık ailesinden halen iki kişi kayıp. 3.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına dayanamayarak yıkılan Ölçer Apartmanının altında kalan Kalabalık ailesinden halen iki kişi kayıp. 3.5 yıl önce beyin kanamasından kız kardeşini kaybettiğini söyleyen Nuran Şenel, selde kaybolan ve halen bulunamayan abisi ile yeğeninin rüyalarına girdiğini ve sağ salim çıkıp geleceklerine inandığını söyledi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine ve Zarbana Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı sel sularında yıkıldı. Enkazına altında kaybolan vatandaşların aranmasına ise halen devam ediliyor.

Ölçer Apartmanında ikamet eden Kalabalık ailesi de selin geldiği sırada apartmanı terk edemeyerek enkazın altında kaldı. 26 gündür aralıksız arama çalışmalarının devam ettiği Ölçer Apartmanında şu ana kadar anne Nezahat Server ile oğlu Arda Kalabalık'ın cenazelerine ulaşıldı. Baba Orhan Kalabalık ile oğlu Yusuf Efe'nin ise aranmasına halen devam ediyor.

3.5 yıl önce beyin kanamasından kız kardeşini kaybeden Nuran Şenel, arama çalışmalarının devam ettiği bölgeyi her gün ziyaret ediyor. Gözü yaşlı bir şekilde Ezine Çayı'nın kıyısında bekleyen Nuran Şenel, halen ümitli olduğunu ve kardeşinin bulunacağına inandığını söyledi.

"Yengem korkudan bayılınca abim, binayı terk edememiş"

Selde abisini, yengesini ve iki yeğenini kaybettiğini söyleyen Nuran Şenel, "Kardeşim Orhan Kalabalık (39), yeğenlerim Yusuf Efe (6), Nezahat Server (33) ve Arda Kalabalık'ı (11) selde kaybettim Ölçer Apartmanında. Kardeşim Orhan ve yeğenim Yusuf Efe halen bulunamadı, yengem Nezahat Server ve yeğenim Arda'nın cenazeleri bulundu. Sel geldiğinde üst kata çıkmışlar 8'inci kata. Herkes aşağıya inelim demiş ama bizimkiler inmemiş. O gün bugündür yoklar. Abimin eşi yani yengem bayılmış korkudan, şeker hastasıydı. Bayılınca abimde eşini bırakamamış. Çocuklarıyla birlikte üst kata çıkmışlar. Şimdi de halen yoklar, bulunamadılar" dedi.

"Ümidim var, rüyamda görüyorum kardeşimi, çıkıp gelecek İnşallah"

Selde kaybolan kardeşini ve yeğenini bulmak istediğini anlatan Nuran Şenel, "Çok üzgünüm. Şoktayım, kendimde değilim o günden bu yana. Arama çalışmaları var, her gün arıyorlar ama halen bulunamadılar. Bende bir ümit ile her gün enkazın olduğu bölgeye geliyorum, bakıyorum ama yoklar, bulunamadılar. Apartmandan inip merdivenlerden çıksalardı kurtuluyorlardı. Halen ümidim var, yaşıyorum diyorum. İki akşamdır da rüyama giriyor. Sadece kolum kırıldı, alçıya aldılar geleceğim diyor. Rüyamda görüyorum kardeşimi. Ümidim var, yaşıyor diyorum hep kendime. Yaşarsa Allah bilir, her şey Allah'tan geliyor. Allah'a karşı gelemeyiz" diye konuştu.

"Çok kötü durumdayız, ailecek yıkıldık"

Selin geldiği sırada amcasının vefat ettiğini ve kafede cenazeye gitmek için beklerken selin geldiğini belirten Nuran Şenel, "Ben kafede oturuyordum. Amcam ölmüştü. Oradan cenazeye gidecektim. O anda sel geliyor dediler, bende eve doğru gidiyordum. Eve gitme dediler, bende Kastamonu yoluna doğru gittim, öylelikle kurtuldum. Kaçmasaydım belki bende ölmüştüm. Kardeşimin, yeğenimin bulunmasını istiyorum, çok kötü durumdayız, ailecek yıkıldık. Biz, 4 kardeşiz, 2 kız, 2 erkek. Bir kardeşimi 3.5 yıl önce beyin kanamasından dolayı kaybettik. Birde bu acı geldi" şeklinde konuştu.

Öte yandan 3 yıl önce Ölçer Apartmanını yapan müteahhit Mehmet Özkan, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KASTAMONU

Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum
Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum
Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum
Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum
Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum
Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum
Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum

Kastamonu, Bozkurt, Mevla, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Kardeşim rüyama giriyor, halen ümidim var, çıkıp gelecek inanıyorum' - Son Dakika


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