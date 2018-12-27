Son Dakika Haberleri: Kardeşim Üşümesin' Dediler, Bere ve Atkı Ördüler

Kardeşim Üşümesin' Dediler, Bere ve Atkı Ördüler

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde, Selçuk İlkokulu öğrencileri, 'Kardeşim üşümesin' projesini başlatarak, kendi elleriyle bere ve atkı ördü.

Kardeşim Üşümesin' Dediler, Bere ve Atkı Ördüler, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde, Selçuk İlkokulu öğrencileri, 'Kardeşim üşümesin' projesini başlatarak, kendi elleriyle bere ve atkı ördü. Öğrencilerin ördüğü bere ve atkılar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, zor kış şartlarında eğitim gören öğrencilere gönderilecek.

İznik Selçuk İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, yoğurt kaplarına yün ipleri dolayarak, atkı ve bere örmeye başladı. Sınıf öğretmeni Ayşe Demircan eşliğinde, 3 haftada toplam 100 atkı ile bere ören öğrenciler, bunları hediye paketi yaparak, İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti. İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, başlattıkları 'Kardeşim üşümesin' projesi kapsamında, atkı ve bere ören öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Asil, "Çocuklarımızın bu örnek davranışı karşısında çok duygulandım. Bu projenin amacı çocuklarımızın bu yaşlarda bunları yaparak büyüklere örnek olmasıdır. Öğrencilerimiz atkı ve bere yapımına devam edeceklerdir. Atkı ve bereleri özel hediye paketi halinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Buradan da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine, ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek" dedi.

Okul müdürü Metin Çatak ise "İyilik ve yardımseverlik üzerine çalışıyoruz. Kış aylarına girmemiz dolayısıyla yardıma muhtaç öğrencilerimiz için 'Kardeşim üşümesin' sloganı ile yola çıktık. Öğrencilerimizden atkı ve bere örmelerini istedik ve bunu başardılar" dedi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:32 Kaynak: DHA

Bursa, Selçuk, İznik, Güncel
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