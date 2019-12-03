Son Dakika Haberleri: 'Kardeşim Üşümesin' geleceğin yanında
Son Dakika Ekonomi 'Kardeşim Üşümesin' geleceğin yanında - Son Dakika Ekonomi

'Kardeşim Üşümesin' geleceğin yanında

7 saat önce

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ,sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle hayata dokunuyor.

'Kardeşim Üşümesin' geleceğin yanında, System.String[]

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ,sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle hayata dokunuyor. Şirket, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirdiği 'Kardeşim Üşümesin' projesinin bu yıl 7.sini gerçekleştirirken ilk durağı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi oldu. Sincan Sarnıç İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Yastıkçıoğlu, Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Erkan Türel ile Sincan Sarnıç Mahalle Muhtarı Menderes Özen de miniklerin sevincine ortak oldu.


6 yılda 6 bin gülümseme


Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Toplululuğu öğrencilerinin de gönüllü olarak yer aldığı projede miniklerin yüzleri boyanırken,çeşitli oyunlar oynandı. Kardeşim Üşümesin projesini yalnızca hizmet bölgesinde değil ihtiyaç duyulan diğer şehirlerde de hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise, "Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu proje ile 6 yılda 6 bin mont dağıttık. Sosyal sorumluluklarımızı sadece kendi hizmet bölgemizde değil ihtiyaç sahibi olan diğer bölgelerde de hayata geçiriyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Kardeşim Üşümesin ile miniklerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Limak Holding, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması yaşandı
Öğrenciler, görme engellilerin sıkıntılarını anlamak için gözlerini kapatıp meyve sebze soydu Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti Vefakar köpek 6 aydır sahibinin çıkmasını bekliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:06:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Kardeşim Üşümesin' geleceğin yanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]