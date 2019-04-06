Kardeşimi Seçiyorum, Ekmeğimi Paylaşıyorum" Projesi

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) tarafından Türkiye genelinde yürütülen "Kardeşimi seçiyorum, ekmeğimi paylaşıyorum" projesi kapsamında Diyarbakır ve İzmir'deki köy okullarında yapılan tostlar öğrenciler arasında paylaştırılarak, aralarındaki sevgi bağlarının kuvvetlendirilmesi sağlanıyor.

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) tarafından Türkiye genelinde yürütülen "Kardeşimi seçiyorum, ekmeğimi paylaşıyorum" projesi kapsamında Diyarbakır ve İzmir'deki köy okullarında yapılan tostlar öğrenciler arasında paylaştırılarak, aralarındaki sevgi bağlarının kuvvetlendirilmesi sağlanıyor.



TÜRKAB Diyarbakır İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen ve esnafın desteğiyle Diyarbakır ve İzmir İl başkanlıklarının organize ettiği proje ile kardeşlik ve paylaşma ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor.



TÜRKAB Diyarbakır İl Başkanı Bilal Şen, projelerini köy okullarında gerçekleştirerek, yaptıkları tostları öğrenciler arasında paylaştırdıklarını, bu sayede kardeşlik ve paylaşma ruhunu güçlendirmek istediklerini söyledi.



Çanakkale'yi geçilmez yapanın ilk başta orada savaşan Mehmetçiklerin imanı ve kardeşlik bilinci olduğunu kaydeden Şen, şöyle devam etti:



"Kahraman askerlerimizin yiyecek yemekleri olmamasına rağmen, Uhud savaşında suyu birbirlerine ikram eden yaralı sahabelerin kol kola şehadete yürümesi gibi lokmasını siper arkadaşı ile bölüşmesiyle muzaffer olmuşlardır. Bizler de Yenişehir ilçesine bağlı Dönümlü köyünde yaptığımız tostları çocuklarımız arasında paylaştırdık. Geçmişimizdeki aynı paylaşma ve kardeşlik ruhunu geleceğimiz olan çocuklarımızla beraber yaşıyoruz."



Bilal Şen, kardeşlik bağının sadece kan bağıyla olmadığını, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de "Bütün mü'minler kardeştir" diye buyurarak, kardeşliğin önemini tüm insanlığa anlattığını, insanların buna göre yaşaması gerektiğini aktardı.



TÜRKAB İzmir İl Başkanı Enes Apaydın da Buca ilçesinin Kırıklar köyünde yaptıkları tostları öğrenciler arasında paylaştırdıklarını aktararak, "Böylelikle 'kardeşlik paylaşmaktır' düsturunu çocuklarımızın da şiar edinmesi adına etkinliği Batman'dan İzmir'e, İstanbul'dan Diyarbakır'a tüm Türkiye'deki en ücra köy okullarına giderek gerçekleştiriyoruz." dedi.



Proje kapsamında yapılan tostları sıra arkadaşlarıyla paylaşan çocuklar, paylaşmanın ve kardeşliğin mutluluğunu yaşadı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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