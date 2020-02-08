'Kardeşimin Ayağı Üşümesin' projesi - Son Dakika

Diyarbakır'da faaliyet gösteren özel bir okul 'Kardeşimin Ayağı Üşümesi' projesi ile köy okullarında eğitim gören 512 öğrenciye bot ve kıyafet yardımında bulundu.



Diyarbakır'da eğitim hizmeti veren Maarif Koleji Mozaik Okulları, sosyal sorumluluk projeleri ile köy okullarında eğitim gören öğrencilere bot ve kıyafet yardımında bulundu. Okul müdürü Recep Kepenek, öğrencilerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşturmak için gerçekleştirilen kampanya ile bot ve kıyafet yardımlarını köy okullarında okuyan öğrencilere yaptıklarını söyledi. Kepenek, "Önümüzdeki süreçte de, olanaklar dahilinde çok yönlü yardım çalışmalarına devam edecek. Okul Öğrenci Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, öğrenci, öğretmen ve velilerin katkılarıyla, başlatılan kampanya kapsamında Diyarbakır Cankatran İlk ve Ortaokulu, Ergani Coşkun İlköğretim Okulu, Kulp Karaağaç İlkokulu ve Kulp Kamışlı Ortaokulu ile Sur Özekli Orta Okulunda toplam 512 öğrenciye ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı. Amacımız öğrencilerimizi sadece akademik olarak hayata hazırlamak değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara duyarlılık gösteren ve çözüm üretebilen bir nesil yetiştirmektir. Çünkü bizler okul olarak biliyoruz ki temel insani değerleri taşıyan bir nesil, hem kendisi hem de toplum için çok daha başarılı sonuçlara ulaşır. 'Kardeşimin Ayağı Üşümesi' projesiyle bu farkındalığı oluşturmayı düşünüyoruz. Yardımlarıyla, çocukların yüzündeki tebessüme vesile olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR