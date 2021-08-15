Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüstenkaybetmesiyle zor günler geçiren Alişan, dün akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Kardeşinin acısını atlatamayan ünlü şarkıcının konser boyunca hüzünlü halleri yürek burktu.
Sahnede duygusal bir konuşma yapan ünlü şarkıcı "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım" dedi.
Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaşmıştı.
Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, bugün de kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı. Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı karenin altına "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" notunu düşmüştü.
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