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Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu

15.08.2021 11:18

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ilk kez Kıbrıs'ta sahneye çıkan Alişan, duygusal anlar yaşadı. Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan " Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Dünya gerçekten çok boş. Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın." dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüstenkaybetmesiyle zor günler geçiren Alişan, dün akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Kardeşinin acısını atlatamayan ünlü şarkıcının konser boyunca hüzünlü halleri yürek burktu.

"DÜNYA GERÇEKTEN ÇOK BOŞ"

Sahnede duygusal bir konuşma yapan ünlü şarkıcı "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım" dedi.

Kardeş acısıyla yıkılan Alişan sahnede gözyaşlarına boğuldu

YEĞENLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaşmıştı.

Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, bugün de kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı. Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı karenin altına "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" notunu düşmüştü.

Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu
Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu
Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu

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Son Dakika Magazin Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika Magazin


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