Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu - Son Dakika

Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu

04.04.2021 17:02
Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu, System.String[]

Diyarbakırlı genç girişimci Ceyhan Kocakaya yaklaşık 4 yıl önce kardeşinden borç olarak aldığı 55 bin lirayla bir binanın zemin katında danışmanlık şirketi kurdu.

Diyarbakırlı genç girişimci Ceyhan Kocakaya yaklaşık 4 yıl önce kardeşinden borç olarak aldığı 55 bin lirayla bir binanın zemin katında danışmanlık şirketi kurdu. 3 kadınla işe başlayan Kocakaya, yıllar içerisinde verdiği eğitimler ve farklı kurumların da desteği ile yaklaşık 400 kişiye iş imkanı sağladı.

Diyarbakırlı 36 yaşındaki genç girişimci Ceyhan Kocakaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde işletme eğitimini tamamladıktan sonra memleketine geldi. Burada yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kocakaya, daha sonra kendini geliştirmek için insan kaynakları alanında çeşitli eğitimler aldı. Aldığı eğitimlerin ardından artık iş hayatına atılmak isteyen Kocakaya'nın önüne maddi sorunlar çıkmaya başladı. 2017 yılında kardeşinden borç aldığı 55 bin lira ile bir binanın zemin katında CEO Danışmanlık Şirketini açan Kocakaya, maden ocakları, inşaat sektörü, hizmet sektörü, hastane, otomotiv, insan kaynakları ve kurumsal danışmanlık hizmetleri, personel tedarik hizmetleri gibi birçok alanda farklı illerde hizmet vermeye başladı. Aradan geçen süre içerisinde şirketlerin personel ihtiyaçlarını da karşılayan Kocakaya, farklı kurumların da desteği ile çeşitli görevlerde yaklaşık 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu. Kocakaya, en büyük hedeflerinin özellikle kadınlara daha fazla istihdam alanı oluşturmak olduğunu söyledi.

Borç alıp kurduğu işe 3 kadınla başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde işletme eğitimi aldığını belirten Kocakaya, eğitiminin ardından Diyarbakır'a geldiğini ve burada da yüksek lisansını tamamladığını kaydetti. Kocakaya, "Yüksek lisans eğitimimi tamamladıktan sonra insan kaynakları alanında kendimi geliştirmek için özel eğitimler aldım. Kişilik envanter eğitimleri ve insan kaynaklarını kapsayacak işletme ve yönetim organizasyonundaki bütün eğitimleri tamamladım. Şirketim CEO Danışmanlığı 2017 yılında kardeşimden 55 bin lira borç alarak bir binanın zemin katında ofis kurup, kız kardeşim Rozerin Kocakaya da dahil 3 kadınla birlikte bu işe başladık. Amacımız burada özellikle kadınlara insan kaynakları departmanında çalışabilecek şekilde eğitimler vermek ve istihdam sağlamak. CEO Danışmanlık olarak bugüne kadar maden ocakları, inşaat sektörü, hizmet sektörü, hastane, otomotiv, aklınıza gelebilecek bütün personel barındıran kurumsal firmalarda hizmet verdik. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu bölgesi olmak üzere Erzurum, Erzincan, Van, Muş, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa gibi illerde biz hizmet vererek ortalama 350 ile 400 kişiye, belirli kurum ve kuruluşların birlikteliğiyle, istihdam alanı oluşturduk. CEO Danışmanlığın en büyük hedefi ise önce Türkiye'de, sonra dünyada Diyarbakır'ın adını duyurmak ve kadınlara istihdam oluşturarak bu hizmetti sürdürmek" dedi.

Firmaların altyapı çalışmaları onlardan soruluyor

CEO Danışmanlık bünyesinde çalışan Berfin Yavuzkılıç ise Ceyhan Kocakaya ile birlikte proje bazlı işler yaptıklarını söyledi. Yavuzkılıç, "Ceyhan hanım, birçok kadın gibi bana da istihdam sağlayıp insan kaynakları alanında uzmanlığımı sağladı, şimdi de birlikte çalışıyoruz. Burada iş başvurularına gelen çalışanlarla birlikte onları değerlendirip, onları farklı iş alanlarında istihdamlarını sağlayıp uygun firmalara yerleştiriyoruz. Onun dışında kurumsal olarak firmaları yapılabilecek tüm altyapı çalışmalarını tamamlayıp onları geliştirip ilerlemeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu
Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu
Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu
Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu
Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu
Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu
Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kardeşinden aldığı borç para ile zemin katta şirket kurdu, 400 kişiye istihdam alanı oluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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