HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor - Son Dakika

HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor

12.03.2021 09:20

Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyorHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin İnanlı köyünde Aplastik Anemi (kan hücre yetmezliği) hastası olan Lise öğrencisi Meryem Bakır (15), bir yaş küçük olan kız kardeşinden yapılan ilik nakli ile sağlığına kavuşup, köyüne döndü.

Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin İnanlı köyünde Aplastik Anemi (kan hücre yetmezliği) hastası olan Lise öğrencisi Meryem Bakır (15), bir yaş küçük olan kız kardeşinden yapılan ilik nakli ile sağlığına kavuşup, köyüne döndü. Bakır, büyük mutluluk yaşadığını ve okuyup polis olmak istediğini söyledi.

Yüksekova'ya 5 kilometre mesafedeki İnanlı köyünde oturan Enver ve Şirin Bakır çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan imam hatip ortaokulu 9'uncu sınıf öğrencisi Meryem Bakır, rahatsızlanınca ailesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların yaptığı tahliller sonrası Bakır'a Aplastik Anemi hastalığı teşhisi konuldu. Kendisinden 1 yaş küçük kardeşinden uygun ilik bulununca tedavi için İstanbul'a gitti. Meryem burada yapılan ilik nakli ve tedavilerin ardından sağlığına kavuşarak köyüne döndü.

'KIZ KARDEŞİM HAYATA TUTUNMAMI SAĞLADI'

Kız kardeşi Rabia'nın (14) verdiği ilik nakli ile hayatta tutunduğunu belirten Meryem Bakır, büyük mutluluk yaşadığını, kendisine yardım eden Sağlık Bakanlığı, Ahbap Derneği ve hayırsever vatandaşlar teşekkür ettiğini söyledi. Okuyup, polis olmak istedğini anlatan Meryem, "Hastalığımdan dolayı sürekli Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne tedaviye gittim. Yapılan tahlillerin ardından da Aplastik Anemi (Kan hücre yetmezliği) hastalığı teşhisi konuldu. Kardeşimin verdiği ilik nakli ile de sağlığıma kavuştum. Kardeşimin verdiği ilikten sonra da hayatım değişti. Tedavim çok güzel ve sağlıklı sürdü. Bir yıl tedavi gördüm. Şimdi memleketime geldim. Evime döndüm her şey yolunda okuluma başladım. Hayalim polis olmak."dedi.

'ABLASINA CAN OLDU'

Ablasının hayata dönmesini sağlayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rabia Bakır ise hiç bir zaman umutlarını kaybetmediklerini belirterek, "Ablamın sağlığına kavuşacağını biliyordum. Hiç bir zaman umutumuzu yitirmedik. İstanbul'da tedavisine başlandı. Ablama ilik verebilmek için bende İstanbul'a gittim. Büyük bir mucize ile hayata tutundu. Bir yıl devam eden tedavi sürecimiz sonucunda ablam iyileşti. Sağlığına kavuştu. Bizde memleketimize dönerek eğitim hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok mutluyuz şuan tek derdimiz okuyup meslek sahip olmaktır." diye konuştu.

HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor
HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor

Yüksekova, Anemi, Polis, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ Kardeşinden nakledilen ilik ile hayata tutunan Meryem polis olmak istiyor - Son Dakika


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