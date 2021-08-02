Kardeşine kavuşan abladan oturma eyleminin 700'üncü gününde Diyarbakır annelerine destek ziyareti - Son Dakika

Oturma eylemi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kardeşine kavuşan Hayriye Akyüz, Diyarbakır annelerine evlat nöbetinin 700'üncü gününde destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 700'üncü gününde sürüyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen, yurdun dört bir yanından gelen anne ve babaların da katılımıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 234'e ulaştı.

31 ailenin evlat hasretinin son bulduğu eylemde diğer aileler de ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile umutla bekleyişini sürdürüyor.

İnşallah tüm anne ve babalar da evlatlarına kavuşur"

Uğruna oturma eylemi yaptığı kardeşi güvenlik güçlerine teslim olan Ensari Karaşan ile 29 Temmuz'da buluşan abla Hayriye Akyüz de Diyarbakır annelerine desteğini sürdürüyor.

Aileleri ziyaret için HDP il binası önüne giden Akyüz, ailelerle görüştü, en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Akyüz, AA muhabirine, kardeşinin 3 yıl önce üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülmesinden sonra aile olarak çok zor ve acısı tarifsiz günler geçirdiklerini söyledi.

Giden her çocuğun ardından ailelerinin de dağıldığını ve perişan olduğunu ifade eden Akyüz, "Ne gecemiz geceydi ne de gündüzümüz gündüzdü. Gece uykusu bize yoktu. Hiç bayram yaşamadık. Bir gün annemi babamı arayıp bayramlarını, anneler ve babalar gününü kutlayamadım." dedi.

Akyüz, çadırın ve her gelen çocuğun birer umut ışığı olduğunu dile getirerek, "Bu çadır aslında madalyonun görünen yüzü. Çocuklarından 8-10 yıl haber alamayan aileler var. Ne kadar acı dolu günler, yıllar geçirdiler. Doğru kapıdalar, otursunlar ve devam etsinler. Tüm anne ve babalara çağrıda bulunmak istiyorum, gelsinler, otursunlar, evlatlarına çağrıda bulunsunlar. Gelen her çocuk 'Eylemden haberimiz vardı, ailelerimizi gördük, seslerini duyduk ve dayanamayıp geldik.' diyor. Herkes gelsin otursun ve hepsinin evladı geri gelsin." diye konuştu.

Devletin her zaman arkalarında olduğuna işaret eden Akyüz, "Silah hiçbir zaman çözüm olmadı, olmayacak da. Bizim elimizde silah mı vardı, şiddete mi yöneldik, hayır ama geldik oturduk, sesimizi duyurduk. En doğal hakkımız olan çocuklarımızı istedik. Dirensinler, evlatlarını HDP ve PKK'dan alsınlar. Çadırı bir nimet olarak görüyorum. Anneler kendine güvensin, korkmasın. 700 gün dolmadan kardeşime kavuştum. İnşallah tüm anne ve babalar da evlatlarına kavuşur." ifadelerini kullandı.