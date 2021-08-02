Üye Girişi
Kardeşine kavuşan abladan oturma eyleminin 700'üncü gününde Diyarbakır annelerine destek ziyareti - Son Dakika

Kardeşine kavuşan abladan oturma eyleminin 700'üncü gününde Diyarbakır annelerine destek ziyareti

02.08.2021 12:35
Kardeşine kavuşan abladan oturma eyleminin 700'üncü gününde Diyarbakır annelerine destek ziyareti, System.String[]

Oturma eylemi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kardeşine kavuşan Hayriye Akyüz, Diyarbakır annelerine evlat nöbetinin 700'üncü gününde destek ziyaretinde bulundu.

Oturma eylemi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kardeşine kavuşan Hayriye Akyüz, Diyarbakır annelerine evlat nöbetinin 700'üncü gününde destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 700'üncü gününde sürüyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen, yurdun dört bir yanından gelen anne ve babaların da katılımıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 234'e ulaştı.

31 ailenin evlat hasretinin son bulduğu eylemde diğer aileler de ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile umutla bekleyişini sürdürüyor.

İnşallah tüm anne ve babalar da evlatlarına kavuşur"

Uğruna oturma eylemi yaptığı kardeşi güvenlik güçlerine teslim olan Ensari Karaşan ile 29 Temmuz'da buluşan abla Hayriye Akyüz de Diyarbakır annelerine desteğini sürdürüyor.

Aileleri ziyaret için HDP il binası önüne giden Akyüz, ailelerle görüştü, en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Akyüz, AA muhabirine, kardeşinin 3 yıl önce üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülmesinden sonra aile olarak çok zor ve acısı tarifsiz günler geçirdiklerini söyledi.

Giden her çocuğun ardından ailelerinin de dağıldığını ve perişan olduğunu ifade eden Akyüz, "Ne gecemiz geceydi ne de gündüzümüz gündüzdü. Gece uykusu bize yoktu. Hiç bayram yaşamadık. Bir gün annemi babamı arayıp bayramlarını, anneler ve babalar gününü kutlayamadım." dedi.

Akyüz, çadırın ve her gelen çocuğun birer umut ışığı olduğunu dile getirerek, "Bu çadır aslında madalyonun görünen yüzü. Çocuklarından 8-10 yıl haber alamayan aileler var. Ne kadar acı dolu günler, yıllar geçirdiler. Doğru kapıdalar, otursunlar ve devam etsinler. Tüm anne ve babalara çağrıda bulunmak istiyorum, gelsinler, otursunlar, evlatlarına çağrıda bulunsunlar. Gelen her çocuk 'Eylemden haberimiz vardı, ailelerimizi gördük, seslerini duyduk ve dayanamayıp geldik.' diyor. Herkes gelsin otursun ve hepsinin evladı geri gelsin." diye konuştu.

Devletin her zaman arkalarında olduğuna işaret eden Akyüz, "Silah hiçbir zaman çözüm olmadı, olmayacak da. Bizim elimizde silah mı vardı, şiddete mi yöneldik, hayır ama geldik oturduk, sesimizi duyurduk. En doğal hakkımız olan çocuklarımızı istedik. Dirensinler, evlatlarını HDP ve PKK'dan alsınlar. Çadırı bir nimet olarak görüyorum. Anneler kendine güvensin, korkmasın. 700 gün dolmadan kardeşime kavuştum. İnşallah tüm anne ve babalar da evlatlarına kavuşur." ifadelerini kullandı.

Kardeşine kavuşan abladan oturma eyleminin 700'üncü gününde Diyarbakır annelerine destek ziyareti
Kardeşine kavuşan abladan oturma eyleminin 700'üncü gününde Diyarbakır annelerine destek ziyareti
Kardeşine kavuşan abladan oturma eyleminin 700'üncü gününde Diyarbakır annelerine destek ziyareti
Kardeşine kavuşan abladan oturma eyleminin 700'üncü gününde Diyarbakır annelerine destek ziyareti
Kardeşine kavuşan abladan oturma eyleminin 700'üncü gününde Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kardeşine kavuşan abladan oturma eyleminin 700'üncü gününde Diyarbakır annelerine destek ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı 12:54 Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar 12:40 TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı 12:37 Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz 12:18 Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak 12:09 Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 11:33 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 11:15 Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış 11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış

Son Dakika Haberleri
12:58 Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor
12:54 Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı
12:40 TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar
12:36 Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
12:33 Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok
12:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı orman yangınları nedeniyle ertelendi
12:15 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı
12:09 İhracatta yeni Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
12:08 Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak
12:06 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü
Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor         
12:58
Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır         
12:49
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar         
12:29
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü         
12:07
Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu         
11:32
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 13:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardeşine kavuşan abladan oturma eyleminin 700'üncü gününde Diyarbakır annelerine destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement