Kardeşine şiddet uygulayan eniştesini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
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Kardeşine şiddet uygulayan eniştesini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis

04.03.2022 14:55
Kardeşine şiddet uygulayan eniştesini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis

ANKARA'da, kız kardeşine şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Ramazan Yüksel'i (37) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mahmut Ölmez 13 yıl 4 ay, arkadaşları Fatih Karakaya ve Recep Umut Yücel ise 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da, kız kardeşine şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Ramazan Yüksel'i (37) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mahmut Ölmez 13 yıl 4 ay, arkadaşları Fatih Karakaya ve Recep Umut Yücel ise 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ölmez'in cezasında, 'haksız tahrik' indirimi uygulandı.

Keçiören ilçesinde oturan, evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel, geçen yıl Şubat ayında, Hisar Mahallesi mevkisinde dağlık arazide ölü bulundu. Baş ve göğüs bölümünde 5 mermi tespit edilen Ramazan Yüksel'in, kayınbiraderi Mahmut Ölmez tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Mahmut Ölmez, eniştesini kız kardeşine şiddet uyguladığı için arkadaşları Fatih Karakaya ve Recep Umut Yücel'in yardımıyla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Fatih Karakaya ile Recep Umut Yücel de gözaltına alındı. Mahmut Ölmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Fatih Karakaya ile Recep Umut Yücel serbest bırakıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan haklarında dava açılan sanıklardan Karakaya ve Yücel de ellerinde swap atış artığının tespit edilmesi üzerine ilk duruşmada tutuklandı.

'KIZ KARDEŞİME ŞİDDET UYGULUYORDU'Tutuklu 3 sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Savcı, önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların ömür boyu hapisle cezalandırılması talep etti. Sanıklardan Fatih Karakaya, "Ramazan Yüksel'i ilk defa o gün gördüm. İlk defa gördüğüm bir adamı neden öldüreyim? Suçsuzum" diye konuştu. Ramazan Yüksel'i sadece o gün gördüğünü öne süren Recep Umut Yücel de "25 yaşında cezaevine girdim. Maddi durumum yetersiz olduğu için gömü işlerine gidiyordum. Mahmut'la aralarındaki husumetten haberim yoktu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.Mahmut Ölmez ise "Keşke bu olay yaşanmasaydı ve karşınıza çıkmasaydım. Kız kardeşim ve çocuklarına şiddet uyguluyordu. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Ölmez'e 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 13 yıl 4 ay, Fatih Karakaya ve Recep Umut Yücel'e ise 25'er yıl hapis cezası verdi.


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Ramazan Yüksel, Ankara, Fatih, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kardeşine şiddet uygulayan eniştesini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşine şiddet uygulayan eniştesini öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
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