Kardeşini arayıp iyi hissetmediğini söyledi, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak görev yapan Yusuf Çevik evinde ölü bulundu.

Cevik'in kardeşini arayarak kendisini iyi hissetmediğini söylediği, eve gelen kardeşinin çilingire açtırdığı evde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca-Kumköy'de 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak görev yapan Yusuf Çevik (48), dün saat 12.00 sıralarında kardeşini arayarak kendisini iyi hissetmediğini belirtip hastaneye götürmesini istedi. Kısa bir süre sonra Yusuf Çevik'in Ilıca Mahallesi'ndeki evine gelen kardeşi, uzun süre zile basmasına ve kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca telefonla aradı. Telefonun evde çaldığını duyunca çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Kapıyı açtıran kardeşi, Yusuf Çevik'i salonda yerde buldu.

Kardeşinin haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık ekibi Yusuf Çevik'in öldüğü belirledi. Yusuf Çevik'in cenazesi cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - ANTALYA