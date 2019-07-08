Son Dakika Haberleri: Kardeşini av tüfeğiyle kazara vurduğu iddiası
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Kardeşini av tüfeğiyle kazara vurduğu iddiası

20 dakika önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun, şakalaştığı sırada av tüfeğiyle kazara vurduğu iddia edilen kardeşi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun, şakalaştığı sırada av tüfeğiyle kazara vurduğu iddia edilen kardeşi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, S.K. (16) Karşıya Mahallesi'ndeki evlerinde kardeşi E.K. (14) ile şakalaştığı sırada, elindeki av tüfeği kazara ateş aldı.
Göğsünden vurulan E.K, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.
E.K, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Gözaltına alınan S.K'nin Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kardeşini av tüfeğiyle kazara vurduğu iddiası
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:15 Kaynak: AA
Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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