Son Dakika Haberleri: Kardeşini Av Tüfeğiyle Vurdu

Kardeşini Av Tüfeğiyle Vurdu

8 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu.

Kardeşini Av Tüfeğiyle Vurdu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu.

Olay, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi 10.sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, ağabey Serkan Y. (30) kardeşi Erkan Y.'yı (24) av tüfeğiyle bacağından yaraladı. Kardeşini yaraladıktan sonra kaçan Serkan Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, yaralanan Erkan Y. da tedavi için hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

Onikişubat, Serkan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sera Süsü Verip Define Ararken Jandarmaya Yakalandılar Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü 12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 22:56:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardeşini Av Tüfeğiyle Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]