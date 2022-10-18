Son dakika 3. sayfa: Kardeşini bıçaklayan genç tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kardeşini bıçaklayan genç tutuklandı

18.10.2022 12:56

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da evine gittiği kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da evine gittiği kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Mütfühamam Sokak üzerindeki bir evde dün akşam saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yemek yiyen inşaat inşaat işçisi Ali S. (40), eve gelen kardeşi inşaat işçisi Selim S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ göğsünün altından yaralanan Ali S., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kardeş ise olaydan sonra kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Selim S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Selim S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Selahiye Mahallesi, İlkadım, Samsun, Selim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kardeşini bıçaklayan genç tutuklandı - Son Dakika

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