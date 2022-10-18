Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Mütfühamam Sokak üzerindeki bir evde dün akşam saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yemek yiyen inşaat inşaat işçisi Ali S. (40), eve gelen kardeşi inşaat işçisi Selim S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ göğsünün altından yaralanan Ali S., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kardeş ise olaydan sonra kaçtı.

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Kaynak: İHA

Selahiye Mahallesi, İlkadım, Samsun, Selim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Kardeşini bıçaklayan genç tutuklandı - Son Dakika

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