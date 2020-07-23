Kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı, kaçtı - Son Dakika

ADANA'da, ağabeyi Hanefi A. tarafından karın bölgesinden bıçaklanan Ferman A. (32), ağır yaralandı. Şüpheli ağabey ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 33007 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ferman A. ve ağabeyi Hanefi A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, yanında taşıdığı bıçakla kardeşini karın bölgesinden bıçaklayan Hanefi A., daha sonra olay yerinden kaçtı.

YARALI HALDE 100 METRE KAÇTIKarnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve kan kaybetmeye başlayan Ferhan A. ise can havliyle yaklaşık 100 metre kaçıp, İnönü Caddesi ile Ziyapaşa Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta yığıldı. Yaralıyı fark eden polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi. Aşırı kan kaybeden ve bilinci kapanan Ferman A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ferman A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan yerdeki kan izlerinden olay yerine ulaşan polis ekipleri, olayda kullanıldığı düşünülen yere atılmış bir bıçak ele geçirdi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.