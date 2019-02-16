Son Dakika Haberleri: Kardeşini Döverek Evden Attı

Kardeşini Döverek Evden Attı

23 dakika önce

Adıyaman'da bir kişi ağabeyi tarafından dövüldükten sonra cep telefonuna el koyarak evden attı.

Kardeşini Döverek Evden Attı, System.String[]
Adıyaman'da bir kişi ağabeyi tarafından dövüldükten sonra cep telefonuna el koyarak evden attı.

Olay, İmamağa Mahallesi 1987. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Ö. ile üst katta oturan ağabeyi Mustafa Ö. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa Ö. kardeşi Abdurrahman Ö.'yü dövdükten sonra kardeşini evden dışarı çıkartarak cep telefonuna el koydu.

Abdurrahman Ö. vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kardeşini gasp ettiği iddia edilen Mustafa Ö.'yü göz altına alarak soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

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