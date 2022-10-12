Kardeşini HDP'den isteyen abla 4 yıldır evlat nöbetinde - Son Dakika
Üye Girişi

Kardeşini HDP'den isteyen abla 4 yıldır evlat nöbetinde

12.10.2022 10:03

Kardeşini HDP'den isteyen abla 4 yıldır evlat nöbetinde Ailelerin terör örgütüne karşı direnişi kararlılıkla sürüyor Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Kardeşini HDP'den isteyen abla 4 yıldır evlat nöbetinde

Ailelerin terör örgütüne karşı direnişi kararlılıkla sürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne teslim edildiğini söyleyen aileler, farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek 3 Eylül 2019'da HDP il binası önündeki evlat nöbetini bin 136'ncı gününde de sürdürüyor.

4 yıldır kardeşi Süleyman Çetinkaya için evlat nöbetinde olan abla Zekiye Bozdağ, çocuklarıyla birlikte kar kış demeden kardeşi için nöbet tuttuğunu söyledi. 17 yaşındayken kardeşinin dağa kaçırıldığını ifade eden Bozdağ, "4 yıldır HDP'nin kapısında evlat nöbeti tutuyoruz. Kardeşim 17 yaşındayken HDP gençlik kolları aracılığıyla kandırılıp dağa kaçırıldı. Bu 4 yıldır ben burada kardeşimi bekliyorum. Bizim Türk-Kürt diye bir sonumuz yoktur. Kardeşim dağa kaçırıldıktan sonra HDP il binasından görüntüleri çıktı" dedi.

Kardeşine teslim olması için çağrıda bulunan Bozdağ, "Ben buradan kardeşime dönmesi için sesleniyorum. Senin dedeni 1995 yılında PKK'lılar şehit etti. Sen neye dayanarak PKK'lıların içine katılıyorsun. Seni kandırdılar ve sen de bunu iyi biliyorsun. Çoluk çocuğumla gelip HDP il binasının önünde senin dönmen için nöbet tutuyorum. Kar kış demeden 4 yıldır senin yolunu gözlüyorum. Seni alana kadar bir yere gitmeyeceğim. Teslim olmaya belki korkuyorsundur. Sana söylüyorum, ceza diye bir şey yok. 38 aile evladına kavuştu. Hiçbirine ceza verilmedi. Devlet sana sahip çıkacak. Devletimize teslim ol" diye konuştu.

YORUMLAR
500
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER 'DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NDE ÇOCUKLARINI İSTEDİ EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER 'DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NDE ÇOCUKLARINI İSTEDİ Son dakika haberi | Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi Son dakika haberi | Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşini HDP'den isteyen abla 4 yıldır evlat nöbetinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
16:05 Ankara'ya gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı kimse karşılamadı! Şampiyonluklarını sadece Bangladeş Büyükelçisi kutladı
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:17 Yolcu seçen taksici ceza kesilince hıncını basın mensuplarından çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:44:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kardeşini HDP'den isteyen abla 4 yıldır evlat nöbetinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement