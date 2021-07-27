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Kardeşini kaybeden Alişan'dan ağlatan açıklama - Son Dakika

Kardeşini kaybeden Alişan'dan ağlatan açıklama

27.07.2021 14:10
Kardeşini kaybeden Alişan'dan ağlatan açıklama, System.String[]

Geçtiğimiz hafta kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan duygulandıran paylaşım geldi. Kardeşiyle çekilmiş karesini paylaşan Alişan, yaptığı açıklamayla yürekleri dağladı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenildi.

"SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş ile olan fotoğrafını paylaştı ve altına, "Bugün 7. gün ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız.

Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin inşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi" notunu düştü.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1980'de dünyaya geldi. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti. Selçuk Tektaş Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

Kardeşini kaybeden Alişan'dan ağlatan açıklama
Kardeşini kaybeden Alişan'dan ağlatan açıklama
Kardeşini kaybeden Alişan'dan ağlatan açıklama
Kardeşini kaybeden Alişan'dan ağlatan açıklama

Selçuk Tektaş, Alişan, Mevla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kardeşini kaybeden Alişan'dan ağlatan açıklama - Son Dakika Magazin


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