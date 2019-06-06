Son Dakika Haberleri: Kardeşini kurtarmak için akarsuya kapılan çocuk aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kardeşini kurtarmak için akarsuya kapılan çocuk aranıyor

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuya kapılan kız çocuğunun bulunması için ekipler seferber oldu.

Kardeşini kurtarmak için akarsuya kapılan çocuk aranıyor, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kardeşini kurtarmak için girdiği akarsuya kapılan kız çocuğunun bulunması için ekipler seferber oldu.
İlçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'ndeki Hurman Çayı kenarına ailesiyle pikniğe giden Fatma Karatut (14), çay kenarında oynarken kardeşinin suya kapıldığını görüp, akarsuya atladı. Bu sırada kardeşi ağaçların dalına tutunarak sudan çıkmayı başardı ancak Karatut, debisi yüksek olan suya kapıldı.
Ailesinin ve vatandaşların bir süre arama çalışmalarına rağmen Fatma Karatut bulunamayınca ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi sevk edildi.
3 kilometrelik alanda 100 kişinin katıldığı arama çalışması yapıldı.
Havanın kararması, bölgenin sarp olması ve su debisinin yüksek olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlanacak.
Bölgede jandarma ve polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:13 Kaynak: AA
Dağlıca, Afşin, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iş adamının idam cezası mahkeme tarafından uygulandı! YSK Başkanı Sadi Güven'den İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Soruşturma başlatıldı AK Parti'den ihraç edilen MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı! Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan namaz videosuna açıklık getirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 01:19:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardeşini kurtarmak için akarsuya kapılan çocuk aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]