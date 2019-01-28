Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan Kardeş Boğularak Hayatını Kaybetti

Kardeşini kurtarmak için suya atlayan kardeş boğularak hayatını kaybettiGAZİANTEP - Gaziantep'te oyun oynarken suyla dolu çukura düşen kardeşini kurtarmak için suya atlayan 11 yaşındaki Abdulfettah Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kardeşini kurtarmak için suya atlayan kardeş boğularak hayatını kaybetti



GAZİANTEP - Gaziantep'te oyun oynarken suyla dolu çukura düşen kardeşini kurtarmak için suya atlayan 11 yaşındaki Abdulfettah Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oyun oynayan Suriye uyruklu M.K. ve Y.K. adlı kardeşlerden Y.K. dengesini kaybederek yol kenarında oluşan su birikintisine düştü. Kardeşinin suda çırpındığını gören A.K. onu kurtarmak için suya atladı. A.K. ve Y.K.'nın sudan çıkamaması üzerine M.K. mahalleliden yardım istedi. Mahalleliler hemen durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kardeşleri sudan çıkarttı. İlk müdahaleleri 112 ekipleri tarafından yapılan kardeşler, hemen hastaneye kaldırıldı. kardeşlerden 11 yaşındaki A.K yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan çocukları boğulan ailenin Suriyeli olduğu ve 5 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep'e geldikleri belirtildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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