Son Dakika Haberleri: Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğulan Çocuk Toprağa Verildi

Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğulan Çocuk Toprağa Verildi

1 saat önce

Gaziantep'te kardeşini kurtarmak istediği sırada su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Suriyeli çocuk toprağa verildi.

Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğulan Çocuk Toprağa Verildi, System.String[]
Gaziantep'te kardeşini kurtarmak istediği sırada su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Suriyeli çocuk toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf Kürt, boş arazide oyun oynadığı sırada su dolu çukura düştü. Suda çırpınan kardeşini kurtarmak için elinden yakalayarak çıkarmaya çalışan ağabeyi Abdulfettah Kürt (11) de dengesini kaybederek suya düştü. Çevredeki bir temizlik görevlisinin yardımıyla baygın halde sudan çıkarılan Suriyeli kardeşler, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerden Abdulfettah Kürt kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlanan Abdulfettah Kürt'ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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