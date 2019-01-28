Son Dakika Haberleri: Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğuldu

Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğuldu

1 saat önce

Gaziantep'te kardeşini kurtarmak istediği sırada kendisi de su dolu çukura düşen Suriyeli çocuk boğuldu.

Gaziantep'te kardeşini kurtarmak istediği sırada kendisi de su dolu çukura düşen Suriyeli çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Aktoprak Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Yusuf Kürt (9), boş arazide oyun oynadığı sırada su dolu çukura düştü.

Suda çırpınan kardeşini elinden yakalayarak çıkarmaya çalışan ağabeyi Abdulfettah Kürt (11) de dengesini kaybederek çukura düştü.

Çevredeki bir temizlik görevlisinin yardımıyla baygın halde sudan çıkarılan Suriyeli kardeşler, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Abdulfettah Kürt, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:53 Kaynak: AA

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