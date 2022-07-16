Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu - Son Dakika
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Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

16.07.2022 21:13
Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi kardeşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu.

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi kardeşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köseli Mahallesi, Dizgine Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgileri göre, Mustafa ve Güngör Hıdır kardeşler serinlemek için denize girdi. Denizde küçük bir kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Güngör Hıdır (45), çocuğu kurtarmak isterken kendisi boğulma tehlikesi geçirince, abisi Mustafa Hıdır da (53) onu kurtarmak için denize girdi. Uzun çabalar sonucu kardeşi Güngör'ü boğulmaktan kurtaran Mustafa Hıdır, kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden sahile çıkarılan Mustafa Hıdır'a ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eynesil Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Hıdır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Hıdır kardeşlerin Yurt dışında ikamet ettikleri ve bayram tatili için Türkiye'ye geldikleri bildirildi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Mustafa Hıdır, Eynesil, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu - Son Dakika
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