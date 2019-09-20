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Kardeşini öldürdü

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Ramazan Çelik (43), tartıştığı kardeşi Haşim Çelik'i (38) evlerinin önünde pompalı tüfek ile vurarak, öldürdü.

Kardeşini öldürdü, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Ramazan Çelik (43), tartıştığı kardeşi Haşim Çelik'i (38) evlerinin önünde pompalı tüfek ile vurarak, öldürdü.
Tarsus ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki 3 katlı evde yaşan Ramazan Çelik ile kardeşi Haşim Çelik arasında dün gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, evin dışına taştı. Ramazan Çelik evden aldığı pompalı tüfek ile kardeşini vurdu.
Haşim Çelik olay yerinde hayatını kaybederken ağabey, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Ramazan Çelik, Haşim Çelik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:51 Kaynak: DHA
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