Son Dakika Haberleri: Kardeşini Öldürdüğü Yeğenini Yaraladığı İddia Edilen Zanlı Aranıyor

Kardeşini Öldürdüğü Yeğenini Yaraladığı İddia Edilen Zanlı Aranıyor

1 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü, yeğenini yaraladığı ileri sürüldü.

Kardeşini Öldürdüğü Yeğenini Yaraladığı İddia Edilen Zanlı Aranıyor, System.String[]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü, yeğenini yaraladığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, Barakobası köyünde yaşayan Y.A. ile kardeşi R.A. ve yeğeni M.A. arasında Üçkuyu mevkisinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, üzerindeki silahla kardeşi R.A. ve yeğeni M.A'ya ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, R.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan M.A. ise Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. R.A'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Üçkuyu, Keskin, Kırıkkale, Güncel
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