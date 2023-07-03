Kardeşini öldüren adam haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Kardeşini öldüren adam haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kardeşini öldüren adam haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

03.07.2023 13:41

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablasını öldüren Gökhan Öcal, 'kardeşi kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öcal, mahkemede ablasının uygunsuz fotoğraflarını başka erkeklere attığını iddia ederek, hesap sormak isterken silahın ateş aldığını söyledi. Mahkeme heyeti, tahrik edici sözler ve mesajlar nedeniyle cezayı 20 yıla düşürdü.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ablası Fadime Öcal'ı (38) öldüren Gökhan Öcal (34), 'kardeşi kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 17 Temmuz'da Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da oturan Gökhan Öcal, ablasının yaşadığı ilçeye geldi. Öcal ile ablası arasında tartışma çıktı. Gökhan Öcal, belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti. Fadime Öcal hayatını kaybetti, Gökhan Öcal da suç aleti ile teslim oldu. Tutuklanan Gökhan Öcal hakkında 'kardeşi kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Gökhan Öcal ile avukatı hazır bulundu.

Abla katili olan kardeş mahkemede kendini böyle savundu: Erkeklere uygunsuz fotoğraflarını atıyordu

"YİNE OLSA HESABINI SORARDIM"

Mahkemede savunma yapan Öcal, "Eski savunmamın arkasındayım. Kendisi başka erkeklere uygunsuz fotoğraflarını atıyordu. Bunun hesabını sormak isterken böyle bir olay yaşandı. Yine olsa hesabını sorardım. Korkutmak isterken silah ateş aldı. Kendisinin ettiği küfürler ve hakaretler, beni çok öfkelendirmişti. Çevredeki insanların yüzüne bakamaz hale gelmiştim" dedi.

Abla katili olan kardeş mahkemede kendini böyle savundu: Erkeklere uygunsuz fotoğraflarını atıyordu

CEZASI 20 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, Öcal'ı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra sanığa, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 20 yıla düşürdü. Gerekçe olarak Fadime Öcal'ın kardeşi Gökhan Öcal'a sarf ettiği tahrik edici sözler ve mesajlar gösterildi.

Kaynak: DHA
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Hamidiye, Antalya, Güneş, Mucur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşini öldüren adam haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşini öldüren adam haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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