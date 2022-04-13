Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi

13.04.2022 14:33

İZMİT'te, tartıştığı kardeşi Gökhan Kayacan'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Güven Kayacan (48) hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

İZMİT'te, tartıştığı kardeşi Gökhan Kayacan'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Güven Kayacan (48) hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 5 Kasım 2021'de, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Kayacan, telefonda tartıştığı ağabeyi Güven Kayacan ile konuşmak için evinin önüne geldi. Burada çıkan kavgada Kayacan, kardeşini tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kayacan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Güven Kayacan da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'AMCAM SİLAHI ÇIKARARAK KONUŞMAYI TERCİH ETMEDİ'Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Güven Kayacan ile Gökhan Kayacan'ın ailesi katıldı. Gökhan Kayacan'ın çocuğu Y.K., tanık olarak verdiği ifadede, "Babam da amcam da asabi kişilerdir. Sadece babamın asabi olduğu söylenmesine rağmen bu doğru değildir. Amcam silahı çıkararak konuşmayı tercih etmemiştir. Bu husus göz önüne alınarak kendisinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Güven Kayacan'ın 'haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirdiğini belirterek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine 18 Mayıs'a ertelendi.

Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi
Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi
Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi
Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi
Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi
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Cumhuriyet, Kocaeli, Kasım, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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