KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika
Üye Girişi

KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

13.04.2022 22:49

İZMİT'te tartıştığı kardeşi Gökhan Kayacan'ı (37) tabanca ile öldürmesi nedeniyle yargılanan Güven Kayacan(48) hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

İZMİT'te tartıştığı kardeşi Gökhan Kayacan'ı (37) tabanca ile öldürmesi nedeniyle yargılanan Güven Kayacan(48) hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay 5 Kasım 2021 günü gece saatlerinde, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Kayacan, telefonda tartıştığı ağabeyi Güven Kayacan ile konuşmak için evinin önüne geldi. Çıkan kavgada Güven Kayacan, kardeşini tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kayacan, hayatını kaybederken, Güven Kayacan tutuklandı.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Güven Kayacan ile Gökhan Kayacan'ın ailesi katıldı. Gökhan Kayacan'ın çocuğu Y.K. tanık olarak verdiği ifadede, 'Babam da, amcam da asabi kişilerdir. Sadece babamın asabi olduğu söylenmesine rağmen bu doğru değildir. Amcam silahı çıkartarak konuşmayı tercih etmemiştir. Bu husus göz önüne alınarak kendisinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Güven Kayacan'ın 'Haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirdiğini belirterek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine 18 Mayıs'a ertelendi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

YORUMLAR
500
Kuyumcuya girip, iş yeri ortağını göğsünden vuran 3 şüpheli yakalandı (2) Kuyumcuya girip, iş yeri ortağını göğsünden vuran 3 şüpheli yakalandı (2) Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi

Cumhuriyet, Kocaeli, Kasım, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika


Son Dakika
22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz yaptı! Askerler şaşkınlığa uğramış
22:27 Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
22:23 48 yaşındaki adam, ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü!
22:20 Rusya-Ukrayna savaşı için BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor
22:01 "9 aydır elaman bulamıyoruz" diyen esnaf tartışma konusu oldu!
21:46 New York'taki metroya saldıran şahıs yakalandı!
21:25 Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı geldi!
21:20 Uyuşturucu satıcısı, Yansı Dilan Özçolpan'ın evine giderken yakalandı! Adını O Ses Türkiye ile duyurmuştu
21:02 Turgut Özal'ın oğlu TEK Parti lideri Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz
20:19 Gültekin Uysal: Kast ettiğim kişiler, 6'lı masa etrafındaki liderler değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 22:59:12. #1.11#
SON DAKİKA: KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement