Kardeşini öldüren sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Kardeşini öldüren sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi

14.04.2022 00:58
Kardeşini öldüren sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi

Kocaeli'de tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak ölümüne sebep olan sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

Kocaeli'de tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak ölümüne sebep olan sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 5 Kasım 2021 tarihinde İzmit ilçesinde bulunan Hasan Tahsin Caddesinde meydana geldi. Gökhan K. (37) ve ağabeyi G.K. (47) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle G.K., yanında bulunan tabancasıyla kardeşi Gökhan K.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Gökhan K. hayatını kaybetti, G.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Amcam konuşma yolunu tercih etmeyerek silah yolunu seçmiştir"

Sanığın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık G.K. SEGBİS üzerinden katılırken, Gökhan K.'nın eşi ile kızı ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Gökhan Kayacan'ın kızı Y.K., "Babamda amcamda asabi kişilerdir. Amcamın sadece babamın asabi olduğu söylemesi doğru değildir. Amcam konuşma yolunu tercih etmeyerek silah yolunu seçmiştir. Bu husus göz önüne alınarak kendisinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, G.K.'nın "Haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme" suçunu işlediğine kanaat getirerek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşma, avukatların süre talep etmesi üzerine ertelendi. - KOCAELİ

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Avcılar'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü Avcılar'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Kocaeli, Polis, Kasım, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşini öldüren sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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