Kardeşini öldüren sanık, öldüreceğini daha önceden söylemiş - Son Dakika

Kardeşini öldüren sanık, öldüreceğini daha önceden söylemiş

13.04.2021 16:29

Kardeşini öldüren sanık, öldüreceğini daha önceden söylemiş Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kardeşini silahla öldüren Mustafa C.'nin yargılanmasına devam edildi.

Kardeşini öldüren sanık, öldüreceğini daha önceden söylemiş

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kardeşini silahla öldüren Mustafa C.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen sanığın annesi, "Çocuklarım arasında para problemi olduğunu biliyordum. Mustafa'nın, Mehmet'in (maktul) çocuklarına hitaben 'babanızı vuracağım' şeklinde sözler söylediğini de biliyorum" ifadelerini kullandı.

Olay, 19 Ağustos 2020 tarihinde Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mustafa C. ve kardeşi Mehmet C. arasında kredi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahını çıkartan Mustafa C., kardeşi Mehmet C.'ye ateş etti. Mehmet C. kanlar içinde kalırken, şüpheli Mustafa C. ise cipine binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet C. hayatını kaybederken, Mustafa C. ise polisten kaçtığı sırada kaza yapması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan ağabey, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Kardeşi kasten öldürmek, silahla tehdit, mermi bulundurma' suçlarından yargılanan sanık Mustafa C'nin, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, sanık Mustafa C. ve tanık katıldı.

"Mustafa önce Mehmet'e bir yumruk attı"

Duruşmada ifadesi dinlenen anne Havva C., çocuklarının arasındaki problemin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Olay günü kendi evinde olduğunu anlatan Havva C., şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa'nın evi de benim evime yakındır. Olay tarihinde oğlum Mehmet oraya geldi. Aralarında ne konuştuklarını duymadım. Mustafa önce Mehmet'e bir yumruk attı. Daha sonra Mustafa evden silah getirerek Mehmet'e doğru ateş etti. Gördüğüm kadarıyla iki el ateş etti. Bundan sonra 20 dakika başında bekledi ve herhangi bir şey yapmadı. Daha sonra Mehmet'in oğlu Ercan oraya geldi. Mustafa silahı bu sefer Ercan'a doğrulttu. Çevreden gelenler olunca Mustafa oradan uzaklaştı. Bildiğim kadarıyla aralarında küslük yoktu. Mehmet işi olduğu zaman Mustafa'nın evine giderdi. Ararlarında bir para problemi vardı. Bu nedenle ilgili olarak Mustafa'nın, Mehmet'in çocuklarına hitaben 'babanızı vuracağım' şeklinde sözler söylediğini biliyorum."

Saldırı altında kaldığını söyleyen sanık Mustafa C. ise tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa C.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitinin yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(FK-HFV-HA-Y)

Kardeşini öldüren sanık, öldüreceğini daha önceden söylemiş
Kardeşini öldüren sanık, öldüreceğini daha önceden söylemiş
Kardeşini öldüren sanık, öldüreceğini daha önceden söylemiş
Kardeşini öldüren sanık, öldüreceğini daha önceden söylemiş

Kocaeli, Kıbrıs, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşini öldüren sanık, öldüreceğini daha önceden söylemiş - Son Dakika


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