Kardeşini öldüren sanık tahliyesini istedi - Son Dakika
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Kardeşini öldüren sanık tahliyesini istedi

6 saat önce

Bursa'da kardeşini darp ettikten sonra ilaçlama tankerine atarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan ağabey, suçlamaları yine kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Kardeşini öldüren sanık tahliyesini istedi, System.String[]

Bursa'da kardeşini darp ettikten sonra ilaçlama tankerine atarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan ağabey, suçlamaları yine kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.


Geçen yıl temmuz ayında Gürsu'ya bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 9 yaşındaki Yunus Emre A.'nın bulunamaması üzerine çalışma başlatıldı. Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca aranırken bir netice elde edilemedi. Daha sonra aileye ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içine bakan ekipler, çocuğun cansız bedenini buldu. Yunus Emre'nin ağabeyi 17 yaşındaki Ö.F.A.'nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenen jandarma, ağabeyi gözaltına aldı. Ö.F.A. cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesinde kardeşini öldürerek ilaçlama deposuna attığını itiraf etti. Ağabey Ö.F.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede söz alan sanık, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak suçlamaları kabul etmedi. Ağabey, mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti.


Mahkeme heyeti, toplanan delillerle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinden gelecek raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:15 Kaynak: İHA
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