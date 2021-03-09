Kardeşini öldürenlerin tutuklanması için Ankara'ya yürüyor - Son Dakika

Kardeşini öldürenlerin tutuklanması için Ankara'ya yürüyor

09.03.2021 14:33

Kardeşini öldürenlerin tutuklanması için Ankara'ya yürüyor Gerçek katil zanlılarının tutuklanması için Gaziantep'ten Ankara'ya yürüyor Gaziantep'te yaşayan Savcu Bozkurt (52), 3 yıl önce Şanlıurfa Birecik'te üvey amcası ve çocukları tarafından öldürüldüğü iddia edilen kardeşi Mehmet Bozkurt'un...

Kardeşini öldürenlerin tutuklanması için Ankara'ya yürüyor

Gerçek katil zanlılarının tutuklanması için Gaziantep'ten Ankara'ya yürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Savcu Bozkurt (52), 3 yıl önce Şanlıurfa Birecik'te üvey amcası ve çocukları tarafından öldürüldüğü iddia edilen kardeşi Mehmet Bozkurt'un esas katil zanlılarının tutuklanması için adalet yürüyüşüne başladı. Adalet için Gaziantep'ten Ankara'ya yürüyeceğini söyleyen Savcu Bozkurt, kardeşinin öldüğü cinayet olayını katil zanlısının babasının üstlendiğini belirterek, gerekirse Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı ile görüşeceğini açıkladı.

Olay, Şanlıurfa Birecik İlçe Jandarma Karakolu önünde 23 Ocak 2017 tarihinde meydana gelmişti. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan amca çocukları H.B, M.B, C.B, D.B. ve S.B ile S.B, M.B. ve İ.B. arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüdükten sonra kavgaya dönüşen tartışmada taraflar sopalarla birbirine saldırmış ve ve kavgada Mehmet Bozkurt başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı. Olayın ardından taraflardan birinin öfkesi dinmemiş ve 25 Şubat 2018'de de ikinci olay yaşanmıştı. Yaşanan ikinci olayda ise köy yolunda aracının önü kesilen Mehmet Bozkurt, vücudunun çeşitli yerlerine sıkılan kurşunlarla öldürülmüştü. Olayın ardından Mehmet Bozkurt'un ölümüne neden olduğu iddia edilen Cengiz B. serbest bırakılmış, cinayeti üstlenen babası Hişman B. ise tutuklanmıştı.

"Kardeşimi önce ölümüne darp ettiler, sonra da öldürdüler"

Yaşanan olayın ardından adaletin yerini bulmadığını iddia eden Savcu Bozkurt, kardeşini Cengiz B.'nin öldürdüğünü ama olayı babası Hişman B.'nin üstlendiğini belirterek, Cengiz B. ile olaya karışan Murat B.'nin tutuklanması gerektiğini söyledi. Kardeşini öldüren esas katillerin dışarıda gezdiğini ve bu yüzden adalet arayışında olduğunu ifade eden Savcu Bozkurt, "Kardeşim, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Jandarma Karakolu önünde 23 Ocak 2017'de üvey amcam ve çocuklarının sopalı yumruklu saldırısına uğradı. Orada kardeşimi ölümüne darp ettiler. Ben yetiştim ve beni de darp ettiler. Sonra gözümüzü hastanede açtık. O saldırıdan sonra kardeşim beyin kanaması geçirdi ve 12 gün hastanede yoğun bakımda tedavi gördü. O saldırıdan sonra kimse tutuklanmadı. Aynı kişiler bu sefer de 25 Şubat 2018'de de kardeşimin arabasının önünü keserek tuzağa düşürdüler ve silahlarla taradılar. Kardeşimi de arabadan indirerek silahla vurup öldürdüler. O olaydan sonra ise kardeşimi öldüren Cengiz B. yerine olayı üstlenen babası Hişman B. tutuklandı" dedi.

"Adalet için Gaziantep'ten Ankara'ya yürüyeceğim"

Olayın esas zanlılarının da tutuklanması için Gaziantep'ten Ankara'ya adalet yürüyüşüne çıktığını vurgulayan Savcu Bozkurt, "Ben olayın esas zanlılarının da tutuklanmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımız'dan ve Adalet Bakanımızdan yardım istiyorum, adalet istiyorum. Kardeşim öldü ama esas failler tutuklanmadı. O yüzden Gaziantep'ten Ankara'ya adalet yürüyüşüne başladım. Adalet arıyorum, başka bir derdim yok. Olayla ilgili deliller mevcut, kamera görüntüleri mevcut ama suçluların hepsi serbest. Adalet için 15-20 gün yürüyeceğim. Yürüyebildiğim kadar gideceğim" diye konuştu.

Kardeşini öldürenlerin tutuklanması için Ankara'ya yürüyor
Kardeşini öldürenlerin tutuklanması için Ankara'ya yürüyor
Kardeşini öldürenlerin tutuklanması için Ankara'ya yürüyor
Kardeşini öldürenlerin tutuklanması için Ankara'ya yürüyor

Mehmet Bozkurt, Gaziantep, Ankara, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşini öldürenlerin tutuklanması için Ankara'ya yürüyor - Son Dakika


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