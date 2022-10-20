Kardeşini öldüresiyle döven çorbacının iş yerini kundakladı - Son Dakika
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Kardeşini öldüresiyle döven çorbacının iş yerini kundakladı

20.10.2022 15:21
Kardeşini öldüresiyle döven çorbacının iş yerini kundakladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gece saatlerinde, husumetli oldukları kişinin iş yerini kundaklayarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin kısa süreli çalışmasıyla olaydan 10 dakika sonra yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gece saatlerinde, husumetli oldukları kişinin iş yerini kundaklayarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin kısa süreli çalışmasıyla olaydan 10 dakika sonra yakalanarak tutuklandı. Suçunu itiraf eden şüphelinin, iş yeri sahibinin kardeşini öldüresiyle dövmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki çorbacıda meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinde çıkan yangın, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ödemiş İtfaiyesini harekete geçirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, görgü tanıklarının ifadeleri sonrası olayın kundaklama olduğu şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

10 dakikada kimliği tespit edilip yakalandı

Bunun üzerine polis ekipleri, olay yerini gören bölgedeki kameralarda inceleme yaptı. Yapılan incelemede, M.A. (38) isimli kişinin elindeki sıvıyı iş yerine döktüğü ve daha sonra yaktığı tespit edildi. Kundakçının kimliğinin belirlenmesi üzerine polis, şahsı kısa sürede operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, gözaltına alınan ve sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.A., emniyette suçunu itiraf etti.

İş yeri sahibi, daha önce kardeşini öldüresiyle dövmüş ve tutuklanmış

M.A., cezaevinde olan iş yeri sahibi R.K.'nin kardeşi H.A.'yı daha önce öldüresiye darp ettiğini, R.K.'nin kardeşi yerde baygın yatarken üzerine sandalye ile vurduğunu, bu nedenle çok kızdığını ve kardeşinin hasta olduğunu ifade ederek olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca, iş yeri kundaklanan R.K.'nin, M.A.'nın kardeşi H.A.'yı öldüresiye darp etmesi nedeniyle soruşturma çerçevesinde tutuklandığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kardeşini öldüresiyle döven çorbacının iş yerini kundakladı - Son Dakika

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