Kardeşini öldürmediğini söyleyen ağabeyi adlî tıp raporu da doğruladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kardeşini öldürmediğini söyleyen ağabeyi adlî tıp raporu da doğruladı - Son Dakika

Kardeşini öldürmediğini söyleyen ağabeyi adlî tıp raporu da doğruladı

13 dakika önce

Bursa'da geçen yıl kardeşi Yunus Emre Akyol'u öldürdükten sonra ilaçlama tankına attığı iddiasıyla tutukanan Ö.F.A. (18) hakkında İstanbul Adli tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporu mahkemeye geldi.

Kardeşini öldürmediğini söyleyen ağabeyi adlî tıp raporu da doğruladı, System.String[]

Bursa'da geçen yıl kardeşi Yunus Emre Akyol'u öldürdükten sonra ilaçlama tankına attığı iddiasıyla tutukanan Ö.F.A. (18) hakkında İstanbul Adli tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporu mahkemeye geldi. Raporda, "İki kardeşten alınan doku örnekleri incelemeleri sonucu sanık Ö.F.A'ya ait DNA profili tespit edilememiştir" denildi.


Olay, 2019 yılında Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yaşındaki Yunus Emre Akyol, akşam olmasına rağmen eve gelmeyince, ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Bir sonuca ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 2 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saat sonra evin bahçesindeki ilaçlama tankının içerisinde küçük Yunus Emre'nin cesedi bulundu. Ekipler, Yunus Emre'nin ağabeyi Ö.F.A'yı çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Ö.F.A, kardeşini öldürüp ilaçlama tankına attığını itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ağabey çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Ö.F.A. hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden rapor mahkemeye gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nun 7 Şubat 2020 tarihli raporuna göre, "Maktul Yunus Emre Akyol'a ait sol el tırnak, mikro kartta kan, aküvyonlu örnekler ile suça sürüklenen çocuk Ö.F.A'ya ait kan örneği, saç, tükürük ve tırnak örnekleri incelemesi sonucu Ö.F.'ye ait DNA profili tespit edilmedi" görüşüne yer verildi.


Sanık ağabeyin avukatı Beytullah Çakır, "Gelen adli tıp raporu, şu ana kadar yaptığımız savunmaları teyit etmektedir. Müvekkilim, suça sürüklenen çocuk Ö.F.A'nın, kardeşi Yunus Emre Akyol'un ölümü ile ilgili herhangi bir etkisi olmamıştır. Bu durumda soruşturma sırasında suçu işlediğine dair kabule yönelik beyanları bu adli tıp raporu ile çürütülmüştür. Müvekkilimin bu olaydan dolayı suçsuz olduğu kanaatindeyiz. Bu rapor kardeşler arasında kavganın olmadığını ortaya koymaktadır" dedi.


Halen Bursa E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık hakkındaki adli tıp raporu nisan ayında yapılacak duruşmada mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek. - BURSA

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:51 Kaynak: İHA
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