Kardeşini öldürüp araçla birlikte yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Kardeşini öldürüp araçla birlikte yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi

30.12.2020 11:35
Kardeşini öldürüp araçla birlikte yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi, System.String[]

Miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşini öldürdüğü, olayı gizlemek amacıyla cesedi, içinde bulunduğu araçla birlikte yaktığı iddiasıyla yargılanan ağabey, "kardeşini kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

Miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşini öldürdüğü, olayı gizlemek amacıyla cesedi, içinde bulunduğu araçla birlikte yaktığı iddiasıyla yargılanan ağabey, "kardeşini kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Taban, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Tarafların avukatları ve maktul Behzat Taban'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Sanık İsmail Taban'ın avukatı, 65 yaşındaki müvekkilinin öldürme kastının bulunmadığını ifade ederek, "Maktul müvekkilimin kardeşidir. Kendisi dini duyguları kuvvetli ve hacı biridir. Kendisine edilen haksız sözler üzerine tuğlayla vurmuştur. Ancak bunu da öldürme kastıyla yapmamıştır. Müvekkilimin kasten yaralamadan cezalandırılmasını ve beraatini talep ederim." dedi.

Maktul Behzat Taban'ın avukatı da sanığın böyle bir cinayeti tek başına işlemiş olmasının yaşı itibarıyla mümkün olmadığını belirterek, "Sanığın tasarlayarak ve canice işlenmiş bu cinayeti tek başına gerçekleştirdiğini düşünmüyoruz. Sanığın cep telefonu kayıtlarının incelenmesini talep ediyoruz. Şikayetimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.

Son sözü sorulan sanık İsmail Taban da "Çok pişmanım, keşke böyle bir olay olmasaydı. Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İsmail Taban'ı "kardeşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezayı 24 yıla indirdi.

Sanığın duruşmadaki iyi halini de göz önüne alan mahkeme, cezasını 20 yıla düşürdüğü sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 65 yaşındaki sanık İsmail Taban ile 54 yaşındaki maktul Behzat Taban arasında, 10 Mayıs 2019 itibarıyla yaklaşık 6 yıldır anne babalarından kalan miras nedeniyle husumet bulunduğu anlatılmıştı.

Sanığın Çatalca'da, aralarında husumet bulunan kardeşini künt cisimle vurarak öldürdüğü, olayı gizlemek amacıyla cesedi, bulunduğu araçla birlikte yaktığı belirtilen iddianamede, sanığın olaydan önce eylemi kolaylaştırmak amacıyla bıçak veya ateşli silah temin etmemesi ve öldürme eylemini maktulün kendisine hakaret etmesi nedeniyle haksız tahrik altında işlediği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık İsmail Taban'ın "haksız tahrik altında kardeşini kasten öldürme" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından toplam 18 yıl 8 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Mahkeme, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kardeşini öldürüp araçla birlikte yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kardeşini öldürüp araçla birlikte yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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