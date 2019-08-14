Kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulunduğu iddiası
56 dakika önce
Antalya'da, kız kardeşini öldürüp bıçakla intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen şüphelinin ifadesinde cinayeti "Kötü yola düşmüştür" diye düşündüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Antalya'da, kız kardeşini öldürüp bıçakla intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen şüphelinin ifadesinde cinayeti "Kötü yola düşmüştür" diye düşündüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 04:30 Kaynak: AA
Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı 19 yaşındaki Rabia, baba kurşunu ile sakat kaldı İsrail'de iğrenç istismar: 5 yaşındaki çocuk duşa bağlanmış halde bulundu Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'den ayrılık iddialarına videolu yanıt