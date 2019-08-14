Son Dakika Haberleri: Kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulunduğu iddiası
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Kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulunduğu iddiası

56 dakika önce

Antalya'da, kız kardeşini öldürüp bıçakla intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen şüphelinin ifadesinde cinayeti "Kötü yola düşmüştür" diye düşündüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Antalya'da, kız kardeşini öldürüp bıçakla intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen şüphelinin ifadesinde cinayeti "Kötü yola düşmüştür" diye düşündüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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