Kardeşini öldürüp, intihar izlenimi verdiği iddiasıyla tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'u (46) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ağabeyi Tünür Koç'un (48) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kardeşini öldürdüğünü kabul etmeyen Tünür Koç'un ifadesinde, "Bir el silah sesi duydum. Daha sonra kardeşim 'dünya fani, ölüm ani' şeklinde bağırdı. Ardından bir el daha silah sesi geldi. Koşarak silah sesinin geldiği yöne doğru gittim. Olay yerine gittim diz çöktüm. 'Ne yaptın kardeşim' dedim. Kalbini dinledim, ambulansı aradım ancak tam konuşamadım" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Eylül'de saat 00.15 sıralarında Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesi'nde meydana geldi. Münir Koç'un yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intihar ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.