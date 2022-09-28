Kardeşini öldürüp, intihar süsü vermiş

Olay, 21 Eylül tarihinde saat 00.15 sıralarında Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesinde meydana geldi. Münir Koç'un yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intihar ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu 'na kaldırıldı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'un (46) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Koç'un, ağabeyi Tünür Koç (48) tarafından öldürülüp, intihar süsü verildiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen Tünür Koç tutuklandı.

Kaynak: DHA

Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

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