Kardeşini öldürüp, intihar süsü vermiş - Son Dakika
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Kardeşini öldürüp, intihar süsü vermiş

28.09.2022 20:39
Kardeşini öldürüp, intihar süsü vermiş

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'un (46) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Münir Koç'un (46) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Koç'un, ağabeyi Tünür Koç (48) tarafından öldürülüp, intihar süsü verildiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen Tünür Koç tutuklandı.

Olay, 21 Eylül tarihinde saat 00.15 sıralarında Köyceğiz'in Kavakarası Mahallesinde meydana geldi. Münir Koç'un yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intihar ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Münir Koç'un ağabeyi Tünür Koç tarafından aile içi anlaşamamazlık sonucunda öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Tünür Koç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

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