Son Dakika Haberleri: Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
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Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

41 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi, hayatını kaybetti.

Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Alaplı ilçesine bağlı Aşagıdağ köyünde meydana geldi. 38 yaşındaki Gökhan Y., kardeşi Volkan Y.'yi (37) henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı pompalı tüfekle birkaç kez ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Volkan Y., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Volkan Y., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren ağabey Gökhan V. ise evde jandarma tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. - ZONGULDAK
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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