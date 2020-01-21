Kardeşini silahla yaraladı, sonra kendi yaşamına son verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kardeşini silahla yaraladı, sonra kendi yaşamına son verdi - Son Dakika

Kardeşini silahla yaraladı, sonra kendi yaşamına son verdi

6 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde silahla ilk önce kardeşini yaralayan şahıs daha sonra kendini vurarak intihar etti.

Kardeşini silahla yaraladı, sonra kendi yaşamına son verdi, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde silahla ilk önce kardeşini yaralayan şahıs daha sonra kendini vurarak intihar etti.


Edinilen bilgilere göre olay, Sarkışla ilçesi Akçakışla köyünde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Nedim K. (57), evlerinin önündeki ahırda hayvanlara yem veren kardeşi Kadim K.'ye (52) henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş etti. Kolundan yaralanan Kadim K., samanlığa kaçarak gizlendi. Daha sonra Nedim K., aynı silahı başına dayayıp yaşamına son verdi. Olayı fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken yaralanan Kadim K., Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatına son veren Nedim K.'nin cenazesi, incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. - SİVAS

Akçakışla, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:40 Kaynak: İHA
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