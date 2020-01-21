Son Dakika › Güncel › Kardeşini silahla yaralayıp yaşamına son verdi - Son Dakika
Kardeşini silahla yaralayıp yaşamına son verdi
6 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişi, kardeşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişi, kardeşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti.
Akçakışla köyünde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Nedim K. (57) evlerinin önündeki ahırda hayvanlara yem veren kardeşi Kadim K'ye (52) henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş etti.
Kolundan yaralanan Kadim K, samanlığa kaçarak gizlendi. Nedim K, aynı silahı başına dayayıp yaşamına son verdi.
Yaralanan Kadim K, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Nedim K'nin cenazesi, incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Son Dakika İntihar etmek istedi, üşüyünce köprüde yürüyüş yaptı TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı Kırıkkale'de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36'ya yükseldi Annesini 15 yerinden bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu