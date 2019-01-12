Son Dakika Haberleri: Kardeşini Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Vurdu

Kardeşini Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Vurdu

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Uğur Ünlü (39), tartıştığı kardeşi Mehmet Ünlü'yü sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Kardeşini Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Vurdu, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesinde Uğur Ünlü (39), tartıştığı kardeşi Mehmet Ünlü'yü sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, gece yarısı sıralarında Hamidiye Mahallesi Anıt Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Uğur Ünli ve ve kardeşi Mehmet Ünlü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Uğur Ünlü, pompalı tüfekle kardeşine ateş açtı. Göğsünden ve sağ elinden yaralanan Mehmet Ünlü, kanlar içinde refüje yığıldı, Uğur Ünlü ise kaçtı.

Ünlü'yü kanlar içinde yerde yatarken gören çevre sakinleri, polis sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ünlü, polise, kendisini ağabeyi Uğur Ünlü'nün vurduğunu söyledi. Uğur Ünlü de olay yerine geri dönüp, kardeşini kendisinin vurduğunu ve aralarında husumet olduğunu belirtti. Bunun üzerine Uğur Ünlü gözaltına alındı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:36 Kaynak: DHA

Hamidiye, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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