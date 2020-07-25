Kardeşini tabancayla vurarak öldüren kişi, saklandığı ormanda yakalandı - Son Dakika

Kardeşini tabancayla vurarak öldüren kişi, saklandığı ormanda yakalandı
Kardeşini tabancayla vurarak öldüren kişi, saklandığı ormanda yakalandı BURSA'da, cezaevinden iki ay önce tahliye olan ve tartıştığı kardeşi Ömer Faruk Narin'i (23) tabancayla başından vurarak öldüren Fatih Narin (26), ormanda saklanırken yakalandı.
Kardeşini tabancayla vurarak öldüren kişi, saklandığı ormanda yakalandı
BURSA'da, cezaevinden iki ay önce tahliye olan ve tartıştığı kardeşi Ömer Faruk Narin'i (23) tabancayla başından vurarak öldüren Fatih Narin (26), ormanda saklanırken yakalandı.
Olay, dün öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Adam yaralama suçundan girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olan Fatih Narin ile kardeşi Ömer Faruk Narin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Narin belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla kardeşi Ömer Faruk Narin'e ateş açtı. Kurşunların başına isabet ettiği Ömer Faruk Narin, ailesi tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Faruk Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ORMANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Kardeşi Ömer Faruk Narin'i vurduktan sonra olay yerinden kaçan Fatih Narin'i yakalamak için özel ekip kuran jandarma, geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüpheli ağabeyin ormanlık alanda saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Gece saatlerinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Fatih Narin'i ormanlık alanda saklandığı yerde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ağabeyin jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 04:55
Kaynak: DHA
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