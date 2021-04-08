Kardeşini tinerle yaktığı iddia edilen sanığın 20 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Beyoğlu'nda kardeşi Serdar Dalkıran'ı tiner dökerek yaktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Hanifi Dalkıran hakkında, "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hanifi Dalkıran ile taraf avukatları katıldı.

Adli Tıp Kurumu'nun sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporuna karşı beyanda bulunan sanık avukatı, olayın kasten öldürmeye teşebbüs değil taksirle yaralama olduğunu belirterek, "Müşteki, kendisini yakan kişinin kardeşi olmadığını söylemiştir. Müvekkil tiner çektiği için olay esnasında cezai ehliyeti olmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenle rapordaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Taksirle yaralamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanığın "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Dalkıran, müştekinin öz kardeşi olduğunu ifade ederek, "O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değil. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Sanık avukatları ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için taraflara süre verip duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos 2020 saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Talimhane Sokak üzerinde Serkan Dalkıran'ın yanmış halde yaralı bulunmasına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Polis olayı Serkan Dalkıran'ın ağabeyi Hanifi Dalkıran'ın gerçekleştirdiğini belirleyerek gözaltına almış, Dalkıran çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

Yaralı Serkan Dalkıran'ın "uyuşturucu madde kullanmak", "hırsızlık", "yaralama", "kapkaç" ve "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak"tan emniyette 8 suç kaydının, Hanifi Dalkıran'ın ise "yangına sebebiyet verme", "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak", "yaralama" ve "kapkaç" suçlarından 9 suç kaydının bulunduğu bildirilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hanifi Dalkıran'ın "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istenmişti.