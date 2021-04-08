KARDEŞİNİ TİNERLE YAKAN SANIĞA 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi

Haber Özden ATİK İSTANBUL, (DHA)- Beyoğlu'nda kardeşi Serkan Dalkıran'ın üzerine tiner dökerek yaktığı iddia edilen ağabeyi Hanifi Dalkıran'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık ağabey hakkında Canavarca hisle kasten kardeşini öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hanifi Dalkıran ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor geldiğini belirtti.

OLAY ESNASINDA CEZAİ EHLİYETİ OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ

Adli tıp raporuna karşı savunma yapan sanığın avukatı, Olay, kasten öldürmeye teşebbüs değil, taksirle yaralamadır. Müşteki, kendisini yakan kişinin kardeşi olmadığını söylemiştir. Müvekkil tiner çektiği için olay esnasında cezai ehliyeti olmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenle rapordaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Taksirle yaralamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep ediyoruz dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Canavarca hisle kardeşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

SU ZANNEDİP DÖKTÜM

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Hanifi Dalkıran ise Müşteki öz kardeşimdir. Kendi kardeşimi yakacak bir insan değilim. O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değildir. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum diye konuştu. Sanık avukatları ise, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay 10 Ağustos 2020 Taksim, Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddianameye göre, sanık Hanifi Dalkıran'ın elinde olan pet şişe ile kardeşi Serkan Dalkıran'ın bulunduğu binaya girdiği, daha sonra Serkan Dalkıran'ın yanar vaziyette binadan kaldırıma çıktığı kaydedildi. Şüphelinin kardeşinin yandığı esnada elinde bulunan pet şişedeki yanıcı maddeyi başından aşağı döktükten sonra izlediğinin anlatıldığı iddianamede, Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.

MAĞDUR KARDEŞİ ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

İlk duruşmada ifade veren ve kafasında, yüzünde, el ve kollarında yanıklar olduğu görülen mağdur Serkan Dalkıran, sürekli olarak ağabeyiyle birlikte tiner kullandığını ve 10 senedir sokaklarda yaşadığını söylemişti. Dalkıran, Olayın olduğu gün Taksim'deydik. Boş bir mekanda kalıyordum. Çay almak için dışarı çıktım. Geri geldiğimde ağabeyimin geldiğini gördüm. Kendisi kullanmak için bir beze tiner dökmüş. Benim haberim yoktu. O sırada ben sigaramı yakmak için çakmağı ateşlediğim anda bezle birlikte bütün vücudum alev aldı. Ağabeyim ben alev aldıktan sonra elindeki tineri su sanıp üzerime döktü. Ancak elinde tiner varmış şişeyi döktükten sonra alevler daha da büyüdü. Ağabeyimden şikayetçi değilim demişti.