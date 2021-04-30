Kardeşini tinerle yakan sanık hakkında karar

Beyoğlu'nda kardeşinin tiner dökerek yakan sanığa 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kardeşini tiner dökerek yakan Hanifi Dalkıran'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Dalkıran'ın 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz Ağustos ayında 10 yıldır sokaklarda yaşayan ve tiner kullanan kardeşi Serkan Dalkıran'ı aldıkları maddenin etkisiyle tiner dökerek yakan sanık Hanifi Dalkıran'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Hanifi Dalkıran ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Hanifi Dalkıran, "Ben kardeşimi yakacak bir insan değilim. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Bu nedenle ailem zor duruma düşmüştür. Beraatimi talep ederim" dedi.

Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Dalkıran'ın 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 17 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hanifi Dalkıran'ın elinde olan pet şişe ile kardeşi Serkan Dalkıran'ın bulunduğu binaya girdiği, daha sonra Serkan Dalkıran'ın yanar vaziyette binadan kaldırıma çıktığı aktarılmıştı. Sanık Hanifi'nin kardeşi yandığı esnada elinde bulunan pet şişedeki yanıcı maddeyi başından aşağı döktükten sonra izlediğinin anlatıldığı iddianamede, sanığın 'canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapisle cezalandırılması talep edilmişti.