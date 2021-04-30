Kardeşini tinerle yaktığı iddia edilen sanık 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda kardeşi Serdar Dalkıran'ı tiner dökerek yaktığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Hanifi Dalkıran, "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hanifi Dalkıran ile taraf avukatları katıldı.

Yargılamanın sona ereceği bildirilerek son savunması sorulan sanık Dalkıran, "Kardeşimi yakacak bir insan değilim. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Bu nedenle ailem zor duruma düşmüştür. Pandemi nedeniyle hepimiz zor günler geçiriyoruz. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Dalkıran'ı önce "kardeşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezasını 14 yıl 2 aya düşürdüğü sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos 2020 saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Talimhane Sokak üzerinde Serkan Dalkıran'ın yanmış halde yaralı bulunmasına ilişkin çalışma başlatmıştı.

Polis olayı Serkan Dalkıran'ın ağabeyinin gerçekleştirdiğini belirleyerek Hanifi Dalkıran'ı gözaltına almış, Dalkıran çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

Yaralı Serkan Dalkıran'ın "uyuşturucu madde kullanmak", "hırsızlık", "yaralama", "kapkaç" ve "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak"tan emniyette 8 suç kaydının, Hanifi Dalkıran'ın ise "yangına sebebiyet verme", "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak", "yaralama" ve "kapkaç" suçlarından 9 suç kaydının bulunduğu bildirilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hanifi Dalkıran'ın "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.