Son Dakika Haberleri: Kardeşini ve Eniştesini Öldüren Cani Tutuklandı

Kardeşini ve Eniştesini Öldüren Cani Tutuklandı

22 dakika önce

Kardeşini ve eniştesini öldüren cani tutuklandı Ağabeyinin öldürdüğü kadın ve kocasının cenazeleri ailesi tarafından alındıİZMİR - İzmir'de 8 yaşındaki çocuklarının gözü önünde kardeşini ve eniştesini öldüren emekli uzman çavuş Ali Rıza A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kardeşini ve eniştesini öldüren cani tutuklandı
Ağabeyinin öldürdüğü kadın ve kocasının cenazeleri ailesi tarafından alındı

İZMİR - İzmir'de 8 yaşındaki çocuklarının gözü önünde kardeşini ve eniştesini öldüren emekli uzman çavuş Ali Rıza A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen karı kocanın cenazeleri ise otopsilerinin yapıldığı İzmir Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından teslim alındı.
İzmir'in Bergama ilçesinde, dün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda emekli uzman çavuş Ali Rıza A. (55), tartıştığı eniştesi Taner Cengiz ve kardeşi Belkıs Cengiz'i vurdu. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ali Rıza A.'nın şok itirafının ardından sağlık ekipleriyle olay yerine giden polis ekipleri Cengiz çiftinin cansız bedenleri başında bekleyen 9 yaşındaki çocuklarını buldu.
Tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ali Rıza A.'nın tutuklandığı bildirildi.
Yan yana toprağa verilecek
Acı olayın ardından otopsileri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilen Cengiz çiftinin cenazeleri, ailesi tarafından alındı. Belkıs ve Taner Cengiz'in cenazeleri, toprağa verilmek üzere Bergama'ya gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:19 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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