Son Dakika Haberleri: Kardeşini vuran ağabeye 10 yıl hapis
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Kardeşini vuran ağabeye 10 yıl hapis

4 saat önce

Bursa'da miras yüzünden tartıştığı kardeşini vuran kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kardeşini vuran ağabeye 10 yıl hapis, System.String[]
Bursa'da miras yüzünden tartıştığı kardeşini vuran kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2018 yılı eylül ayında Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muharrem Y. (65), tartıştığı kardeşi Ramadan Y.'yi (58) karın boşluğundan yaraladı. Ramadan Y. hastaneye kaldırılırken, ağabeyi tutuklandı.

Muharrem Y. hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Son sözünde sanık, miras yüzünden aralarında sıkıntı olduğunu, olay günü kardeşinin kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Ramadan Y. ise ağabeyinden şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayın teşebbüste kalması, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti sanığa 10 yıl hapis cezası verdi. - BURSA
Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:42 Kaynak: İHA
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